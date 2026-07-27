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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Армения рискует потерять 80% доходов от экспорта молочной продукции

Армения рискует потерять 80% доходов от экспорта молочной продукции

Общий объем экспорта сыра, молока, сливочного масла, яиц и других молочных товаров составляет 20,2 млн долларов Армения рискует лишиться почти 80% доходов от экспорта молочной продукции в случае прекращения поставок в Россию.

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