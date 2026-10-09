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Дворники, курьеры и ворчливые соседи: кем предстанут звезды на премии «Звезды Хайпа»

Дворники, курьеры и ворчливые соседи: кем предстанут звезды на премии «Звезды Хайпа»

12 ноября в ВК Стадиум пройдет III Премия «Звезды Хайпа», которую организаторы уже называют самым непредсказуемым и нестандартным событием российского шоу-бизнеса.

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