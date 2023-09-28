Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

Этот объект очень нужен мегаполису Активное дорожное строительство продолжается в Москве. Идут работы и над Южной рокадой, которая свяжет крупные магистрали и обеспечит транспортной связью четыре округа и 24 столичных района.
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