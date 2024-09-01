Black Bird Group: Расплатой за игру Сырского «в солдатики» под Суджей станет падение Покровска

Константин Ольшанский 31 августа 2024 г., 20:33 Российская армия освободила в Донбассе 20 населенных пунктов всего за три недели Российская армия после вторжения ВСУ в Курскую область резко ускорила наступление в Донбассе.
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