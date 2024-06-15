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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маринов о победе на Играх БРИКС: «Очень рад, что теперь могу поступить в вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать»

Гимнаст Даниел Маринов выиграл на турнире личное многоборье. «В этом году я планирую поступать в Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

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