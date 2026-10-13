В Краснодар придут грозовые дожди. Какой погоды ждать?В Краснодаре разразятся грозовые дожди. Об этом предупредил синоптик Михаил Леус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Если пришельцы от...
- ТО При отражении вра...
- АС Мигрантам с 2027 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым