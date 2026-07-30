«Чем больше комфорта, тем более дезориентирован человек»: как среда меняет нас

На встрече «Сноба» искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачёва и генеральный продюсер образовательных программ для предпринимателей Школы управления «Сколково» Елена Бондаренко говорили о том, почему дом выдаёт хозяина, город невозможно сохранить как музей, а технологии, созданные ради удобства, однажды могут избавить нас от необходимости думать.