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Великолепная семерка: новейший стандарт стал доступен абонентам мобильной связи «Ростелекома»

Великолепная семерка: новейший стандарт стал доступен абонентам мобильной связи «Ростелекома»

Абонентам мобильной связи «Ростелекома» в семи городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми — стала доступна сеть пятого поколения (5G).

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