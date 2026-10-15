Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук прокомментировал заявление Илона Маска о том, что скорость интернета Starlink для Украины замедляет или ускоряет не сам Starlink, а военная версия системы — Starshield, принадлежащая Пентагону.