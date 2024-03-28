В МВД рассказали, как вместе с ФСБ установили машину террористов в «Крокусе»

Идентифицировать машину удалось благодаря спасенным записям с камерСотрудники полиции смогли установить автомобиль, на котором передвигались террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», благодаря записям с камер видеонаблюдения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии