Рассказываем все о самой модной обуви, которую мы будем носить в весенне-летнем сезоне 2024.

Обуви много не бывает – в этой истине мы убедились на личном примере, когда по-настоящему поняли, как сильно нам хочется иметь под каждые джинсы, платье и юбку специальные балетки, туфли-лодочки, босоножки и ботинки.
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