Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

Российский танк Т-90М «Прорыв» получил высокую оценку как один из лучших в мире.Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya во время своего визита на Уралвагонзавод.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии