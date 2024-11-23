Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

Российский танк Т-90М «Прорыв» получил высокую оценку как один из лучших в мире.Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya во время своего визита на Уралвагонзавод.