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Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

Медведев: танк Т-90М «Прорыв» показал себя как лучший в мире

Российский танк Т-90М «Прорыв» получил высокую оценку как один из лучших в мире.Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya во время своего визита на Уралвагонзавод.

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