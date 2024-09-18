Продажа «снегоплавилки» по заниженной цене через суд признана незаконной

С иском в Арбитражный суд Новосибирской области обращалась прокуратура. В своем заявлении ведомство просило признать незаконными сделки по продаже муниципальной доли в праве собственности на снегоплавильную станцию и земельного участка, а также истребовании муниципального имущества из незаконного владения.