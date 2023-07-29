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Китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» вышел из ЖХЛ. Причина – участие игроков сборной Китая в чемпионате страны

Клуб «КРС Ванке Рэйз» выступал в Женской хоккейной лиге с 2019 года. За четыре сезона команда дважды стала победителем турнира – в сезонах-2019/20 и 2021/22.

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