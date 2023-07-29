Китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» вышел из ЖХЛ. Причина – участие игроков сборной Китая в чемпионате страны

Клуб «КРС Ванке Рэйз» выступал в Женской хоккейной лиге с 2019 года. За четыре сезона команда дважды стала победителем турнира – в сезонах-2019/20 и 2021/22.
Популярные статьи
- Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
Свежие комментарии