Театр абсурда
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Театр абсурда

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Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

В «404-й» боятся, что фронт ВСУ может рухнуть под Купянском и на Изюмском направлении, а там — бац, и русские в Чугуеве Гауляйтерство Харькова первым откликнулось на призыв просроченного Зеленского вновь создавать центры по сопротивлению «ворогу», то есть быть готовым к «партизанской борьбе с орками».

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