«Как 20 лет назад»: волшебное превращение Волочковой вызвало переполох

Балерина поделилась с подписчиками свежими кадрами, на которых предстала в неожиданном образе. Анастасия Волочкова соцсетиАнастасия Волочкова даже не пытается скрывать, что свою популярность строит на эпатаже.
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