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Парламентская газета

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Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации

Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации

Для России нет альтернативы победе в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его комментарий опубликован 22 сентября в соцсетях журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
вы поставили задачу демилитаризации и денацификации украины,а не безусловной Победы.Так что не надо лукавить и продвигать лживо-ошибочную теорию о братьях,дескать победим нациков,разоружим армию,а остальные  пересмотрят свои взгляды. Ничего такого нет даже на уже освобождённых землях,кроме Крыма и Донбасса,да и там периодически вылавливают добровольных укров.Сколько сдавали расположение наших ребят &quot;благодарные&quot; освобождённые,сколько было террактов,вредительств.Должна быть деукраинизация помимо всего остального,но руководство России просто боится этого,поэтому и воюет вполсилы,излишне теряя бойцов.
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