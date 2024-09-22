Песков: Для России нет альтернативы победе в спецоперации

Юрий Кушнарев

вы поставили задачу демилитаризации и денацификации украины,а не безусловной Победы.Так что не надо лукавить и продвигать лживо-ошибочную теорию о братьях,дескать победим нациков,разоружим армию,а остальные пересмотрят свои взгляды. Ничего такого нет даже на уже освобождённых землях,кроме Крыма и Донбасса,да и там периодически вылавливают добровольных укров.Сколько сдавали расположение наших ребят "благодарные" освобождённые,сколько было террактов,вредительств.Должна быть деукраинизация помимо всего остального,но руководство России просто боится этого,поэтому и воюет вполсилы,излишне теряя бойцов.