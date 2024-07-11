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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пименов о предложении Миранчуку из МЛС: «Можно подумать о приятном завершении карьеры, если предлагают хороший контракт. Даже успеть проиграть против Месси»

Пименов о предложении Миранчуку из МЛС: «Можно подумать о приятном завершении карьеры, если предлагают хороший контракт. Даже успеть проиграть против Месси»

Ранее появилась информация, что «Атланта» предложила россиянину контракт на 4 года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

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