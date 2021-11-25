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Байдену сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли

Байдену сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли

Удаленный при колоноскопии у президента США Джона Байдена трехмилиметровый полип оказался доброкачественным, но потенциально предраковым, заявил личный врач президента Кевин О’Коннор, 2 ноября его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

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