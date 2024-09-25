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Военное обозрение

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Вместе с танком нужны тяжёлая БМП и бронированные машины огневой поддержки и ПВО – об этом думали и раньше

Вместе с танком нужны тяжёлая БМП и бронированные машины огневой поддержки и ПВО – об этом думали и раньше

Изложены задачи пяти элементов комплекса боевых машин переднего края. Дополняя друг друга, эти машины с одинаково высоким уровнем бронирования могут значительно повысить боевые возможности Сухопутных войск.

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