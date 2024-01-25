Определились все участники плей-офф Кубка африканских наций

Завершился групповой этап Кубка африканских наций по футболу. Из 24 команд в плей-офф вышли 16. Среди вылетевших на групповой стадии следует упомянуть сборные Алжира, Туниса и Ганы – Гана участвовала на последнем чемпионате мира по футболу, Тунис – на двух последних, а Алжир является чемпионом Кубка Африки-2019.