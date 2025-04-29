В Петербурге создана команда по паралимпийскому виду спорта, где выступают горнолыжники на специальных инвалидных колясках

Сборная нашего города заняла первое место в командном зачете чемпионата России Российские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) выступают во многих паралимпийских дисциплинах, но горные лыжи долго оставались не освоенными в категории «выступающие сидя».
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