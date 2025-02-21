Госсекретарь США исключил навязывание сделки с Россией Украине и ЕС

США не будут навязывать условия сделки с Россией Украине и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе телефонный разговоров с европейскими чиновниками, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.