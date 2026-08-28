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Красный Север

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Блогеры из Салехарда стали полуфиналистами программы «Министерство контента»

Блогеры из Салехарда стали полуфиналистами программы «Министерство контента»

Двое ямальских блогеров стали полуфиналистами программы «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в администрации Салехарда.

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