Блогеры из Салехарда стали полуфиналистами программы «Министерство контента»

Двое ямальских блогеров стали полуфиналистами программы «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в администрации Салехарда.
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