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Царьград

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НОРАД перехватил 5 гражданских самолетов в закрытой зоне Трампа

НОРАД перехватил 5 гражданских самолетов в закрытой зоне Трампа

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщает, что истребитель ВВС США перехватил 5 гражданских самолетов в закрытом воздушном пространстве Хьюстона во время визита Дональда Трампа.

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