Получено сообщение еще об одном человеке с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола

Министерство здравоохранения сообщает, что получена информация еще об одном человеке с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола после его возвращения из Демократической Республики Конго.
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