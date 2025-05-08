Чит-коды в браке, которые реально работают

Десять советов от пользователей Reddit, которые укрепляют отношения лучше любой терапии. фото: Кадр из фильма «Сломанные цветы», 2005Когда я чувствую, что между нами с женой пропадает искра или что ей плохо, я просто завожу разговор о том, что она любит.