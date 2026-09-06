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Лукьянцев о 0:1 от «Торпедо»: «Бились, старались, но не хватило голика. Все еще впереди. Нам главное забить «грязный», канадский гол, и попрет тогда»

Форвард « Спартака »  Сергей Лукьянцев высказался о поражении в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против « Торпедо » со счетом 0:1.

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