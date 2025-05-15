Владелец АЗС рассказал, почему экономный дизель стал стоить дороже АИ-95

Дизельное топливо, позволявшее экономить на заправке бака, теперь стало стоить дороже бензина.Солярка летом и зимой стоила дешевле АИ-95, однако в последние годы стоимость дизеля стала выше, чем у бензина, рассказал сайту NaAvtotrasse один из владельцев АЗС.