Владелец АЗС рассказал, почему экономный дизель стал стоить дороже АИ-95

Дизельное топливо, позволявшее экономить на заправке бака, теперь стало стоить дороже бензина.Солярка летом и зимой стоила дешевле АИ-95, однако в последние годы стоимость дизеля стала выше, чем у бензина, рассказал сайту NaAvtotrasse один из владельцев АЗС.
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