Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа

В ближайшее время может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом вВ ближайшее время может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США.
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