Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа

В ближайшее время может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом вВ ближайшее время может состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Себастьян Горка, старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности США.