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Агент Модрича: «Переход Луки в Саудовскую Аравию возможен, если предложение его устроит»

Агент Модрича: «Переход Луки в Саудовскую Аравию возможен, если предложение его устроит»

Прошлым летом полузащитник «Реала» получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но отклонил их и продлил контракт с «Мадридом» на год.

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