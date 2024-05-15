Самарское управление федеральной антимонопольной службы проанализирует новые тарифы на услуги газовых компаний

В Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Самарской области поступила информация от специализированных газовых компаний региона о выполнении предупреждений, связанных с установлением экономически необоснованных тарифов на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования внутри квартир и жилых домов.