Самарское управление федеральной антимонопольной службы проанализирует новые тарифы на услуги газовых компаний

В Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Самарской области поступила информация от специализированных газовых компаний региона о выполнении предупреждений, связанных с установлением экономически необоснованных тарифов на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования внутри квартир и жилых домов.
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