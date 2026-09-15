Пережить смерть. И оставить свет внутри: Ксения Алфёрова дала очень ценный совет, полученный от самого близкого человека.
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Да, навалилось на Ксению в этом году. Но так обычно и бывает почему-то. Пришла беда -открывай ворота.