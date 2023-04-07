Аргументы недели

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Депутат Журавлев: США никаких средств не жалко, если они направлены против России

Депутат Журавлев: США никаких средств не жалко, если они направлены против России

Американский генерал Марк Милли заявил, что США поддерживают украинцев, предки которых сражались против Сталина и Жукова с 1945 по 1955 год.

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