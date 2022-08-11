Военнослужащие ВВО на Сахалине отработали ликвидацию последствий условного химического заражения

Военнослужащие ВВО на Сахалине отработали ликвидацию последствий условного химического заражения

Всего в ТСЗ было задействовано более 150 военнослужащих подразделений РХБ защиты армейского корпуса ВВО и порядка 30 единиц военной и специальной техники.

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