CRM для швейного предприятия: как оптимизировать работу компании

Времена, когда работа компания держалась на бумажном обороте и файлах Excel, давно прошли. Сегодня без CRM, то есть автоматизации процессов взаимодействия с клиентами, выжить практически невозможно, если вы по-прежнему не держите ларек по починке обуви.
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