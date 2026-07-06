Кейтеринг банкет: как организовать выездное торжество

Банкет за пределами традиционного ресторана — это уже не экзотика, а осознанный выбор. Кейтеринг банкет позволяет провести мероприятие там, где ему самое место: в усадьбе на берегу реки, в лофте с панорамными окнами, в шатре посреди парка или на террасе загородного комплекса.
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