Сила в правде
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Сила в правде

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Кейтеринг банкет: как организовать выездное торжество

Кейтеринг банкет: как организовать выездное торжество

Банкет за пределами традиционного ресторана — это уже не экзотика, а осознанный выбор. Кейтеринг банкет позволяет провести мероприятие там, где ему самое место: в усадьбе на берегу реки, в лофте с панорамными окнами, в шатре посреди парка или на террасе загородного комплекса.

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