Страна и люди
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Страна и люди

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В Дубае собираются ввести ежегодный налог в 20% для зарубежных банков

В Дубае собираются ввести ежегодный налог в 20% для зарубежных банков

Налог для банков в 20% вводится для всех иностранных банков, работающих в Дубае, включая зоны специального развития и свободные зоны, но за исключением тех, что имеют лицензию на работу в Международном финансовом центреДубай (Фото: Sean Gallup / Getty Images) В эмирате Дубай вводится 20% ежегодный налог для иностранных банков, сообщается на сайте премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

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