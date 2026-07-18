Житель Ставрополья купил права через интернет и попал под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Ставрополья. Он обвиняется по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение и использование поддельного удостоверения).
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