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Царьград

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Житель Ставрополья купил права через интернет и попал под суд

Житель Ставрополья купил права через интернет и попал под суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Ставрополья. Он обвиняется по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение и использование поддельного удостоверения).

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