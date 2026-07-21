Дача. Выходные. На участках - по три машины. Идите вы к чёрту со своим нытьём про бензин!

Как-то в этом году стало особенно заметны две вещи: 1. Народ начинает подтягиваться на дачу не с "вечера пятницы", как это было раньше, а прямо уже с двух-трёх дня на подъезде к садоводческому массиву - нескончаемая вереница из автомобилей.