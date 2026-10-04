Песков рассказал, как Путин попросил своего помощника принести ему документы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ Владимир Путин во время мероприятия попросил своего помощника принести ему необходимые документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роспотребнадзор: ...
- Депутат Разворотн...
- Парламентарий Шле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым