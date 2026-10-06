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За рулем

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Британский эксперт назвал лучшие китайские машины

Британский эксперт назвал лучшие китайские машины

На британском рынке официально представлен 51 китайский автомобиль. Джейми Эдкинс, редактор портала CarWow, выбрал из этого множества десять лучших – и подборка вышла на удивление разношерстной.

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