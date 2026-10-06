Британский эксперт назвал лучшие китайские машины

На британском рынке официально представлен 51 китайский автомобиль. Джейми Эдкинс, редактор портала CarWow, выбрал из этого множества десять лучших – и подборка вышла на удивление разношерстной.
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