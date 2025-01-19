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Петербургские ученые придумали, как экологично можно утилизовать коммунальные отходы

Петербургские ученые придумали, как экологично можно утилизовать коммунальные отходы

В пресс-службе правительства Северной столицы сообщили, что ученые Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) придумали способ экологично утилизовать коммунальные отходы.

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