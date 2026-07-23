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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богдан Гуськов: «Если бы я дрался с титановой плитой, шансов на победу бы не было, но Анкалаев – такой же человек»

Боец UFC Богдан Гуськов объяснил, почему принял бой с Магомедом Анкалаевым на коротком уведомлении.

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