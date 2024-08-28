Анонсы Nintendo Direct, 19 миллионов в Control, «Соник 3 в кино»…

Студия Remedy отмечает пять лет с релиза Control, Nintendo провела целых две презентации Direct подряд, экшен Foamstars перейдёт на фритуплейную модель распространения, в разговоре с Eurogamer специалисты MachineGames высказались о PS5 версии Indiana Jones and the Great Circle, создатели Warhammer 40,000: Space Marine II выкатили пострелизный план поддержки игры, Paramount Pictures выкатила первый трейлер «Соника 3 в кино».