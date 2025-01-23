Родителей подростка, устроившего кровавую резню в краснодарской школе, выдворили из России

Родителей подростка, устроившего кровавую резню в краснодарской школе, выдворили из РоссииПодлежащая выдворению семейная пара была препровождена судебными приставами до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах и отправлена авиарейсом в Армению.
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