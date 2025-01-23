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Живая Кубань

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Родителей подростка, устроившего кровавую резню в краснодарской школе, выдворили из России

Родителей подростка, устроившего кровавую резню в краснодарской школе, выдворили из России

Родителей подростка, устроившего кровавую резню в краснодарской школе, выдворили из РоссииПодлежащая выдворению семейная пара была препровождена судебными приставами до пункта пограничного контроля в Минеральных Водах и отправлена авиарейсом в Армению.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Что-то сильно гуманны наши суды ко всякой падали!
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21 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Странно что не кого не посадили🤔
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21 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Диаспора хачей опять свою хачанскую мразь отмазали. Рора всех серножопых пидоров гнать из России и напомнить ищакам что Россия для русских а не для ишаков кишлачных.
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20 час.

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