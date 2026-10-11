Пьяная жительница Магнитки сожгла дом на 2 млн рублей

В Кусинском районном суде рассмотрят дело 25-летней жительницы посёлка Магнитка, обвиняемой в поджоге частного дома в августе 2021 года с ущербом около двух миллионов рублей.
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