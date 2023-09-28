Стоматолог рассказала о влиянии невылеченных зубов на развитие опасных болезней

Невылеченные заболевания зубов и десен могут привести к целому ряду других проблем со здоровьем, в том числе, гастриту, патологиям печени и почек, повышенному риску инфарктов, инсультов и прочих заболеваний.
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