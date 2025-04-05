Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ️Донецк впервые с начала конфликта подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия, заявили РИА Новости представители властей ДНР.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ️Донецк впервые с начала конфликта подвергся массовой атаке ударных БПЛА дальнего действия, заявили РИА Новости представители властей ДНР.
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