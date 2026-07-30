Reuters: Мадьяр заявил о возможности полного отключения АЭС «Пакш»

Венгерскую АЭС «Пакш» могут остановить в связи с рекордным падением уровня воды в реке Дунай, которая станция используется станцией для охлаждения реакторов, сообщает Reuters со ссылкой на главу кабмина страны Петера Мадьяра.
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