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Аргументы и Факты

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Reuters: Мадьяр заявил о возможности полного отключения АЭС «Пакш»

Reuters: Мадьяр заявил о возможности полного отключения АЭС «Пакш»

Венгерскую АЭС «Пакш» могут остановить в связи с рекордным падением уровня воды в реке Дунай, которая станция используется станцией для охлаждения реакторов, сообщает Reuters со ссылкой на главу кабмина страны Петера Мадьяра.

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